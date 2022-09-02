Мурадова не имела детей и решила похитить чужого

Уголовное дело 53-летней Гюльтекин Мурадовой, обвиняемой в похищении ребенка, рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Как сообщает haqqın.az, в ходе судебного заседания прокурор огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинительному акту, Гюльтекин Мурадова арендовала дом в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района вместе с мужчиной, с которым проживала в неофициальном браке. Детей у Мурадовой не было, и потому женщина, чтобы обзавестись ребенком, решила похитить чужого. Хозяевам дома женщина представлялась человеком, помогающим малообеспеченным семьям.

29 декабря 2021 года она явилась в дом, где проживала семья двухлетнего Мухаммеда Шихалиева. Женщина заметила, что матери Мухаммеда нет дома, и за ребенком присматривает его сестра. В ответ на протесты последней Мурадова заявила, что отвезет Мухаммеда в магазин, чтобы купить ему сладостей.