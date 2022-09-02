14-летний мальчик из Баку Джамиль Ширинов долго копил деньги на игровую приставку PlayStation, о которой давно мечтал. Но, увидев в интернете кадры украинских детей в бункерах, прячущихся от ужасов войны, Джамиль решил, что он должен помочь своим сверстникам. «Дети не должны голодать! Дети не должны плакать! Дети должны жить беззаботно!», - заявил Джамиль. На накопленные деньги он купил сладости и отвез в посольство Украины, откуда его подарки были отправлены детям из Украины.

«Эти деньги я заработал сам, помогая по дому и подрабатывая на автомойке. Я долго копил эти деньги, чтобы купить себе игровую приставку. Я давно хотел ее купить. Но недавно в мире произошла страшная трагедия - гибнут мирные жители, невинные дети остались без крова, без воды и еды. Увидев это, я принял решение купить на эти деньги сладости для украинских детей. Я отвез их в посольство Украины в Азербайджане. Пусть это будет капля в море, но я буду спокоен, зная, что некоторые дети съедят эти сладости и почувствуют себя немного теплее. Знать, что ты помог некоторым детям, гораздо лучше, чем что-либо еще.