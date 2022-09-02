Успех бакинской школы: все дети класса поступили в вуз

Все учащиеся 11А класса средней школы № 316, расположенной в поселке Бюль-Бюля Сураханского района Баку, поступили в высшие учебные заведения.

По данным школы, все 27 учеников, обучавшихся в этом классе, показали высокие и средние результаты на выпускных и вступительных экзаменах. Они были приняты в различные высшие учебные заведения по результатам отбора, который завершился 31 августа.

Это самый высокий показатель, зафиксированный в Азербайджане по количеству студентов из одного класса.

Отметим, что трое из учеников набрали более 600 баллов, а семеро – более 500.