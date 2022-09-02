У армянской оппозиции не хватает голосов для импичмента Пашиняна
Один из лидеров армянского оппозиционного движения Ишхан Сагателян в ходе митинга в Ереване сегодня, 2 сентября, представил дальнейшие планы оппозиции, передает «Армения сегодня».
По его словам, оппозиция во всех сферах должна представлять свою программу и стратегию.
«С завтрашнего утра движение начинает проведение консультаций со всеми политическими силами, аналитиками, экспертами, представителями интеллигенции по своей программе развития «Армения после Никола», а также с целью расширения оппозиционного движения», - сказал он.
Сагателян также прокомментировал возможность инициирования оппозицией процедуры объявления вотума недоверия действующему премьер-министру.
Он отметил, что для начала данного процесса необходима поддержка одной трети депутатов парламента, то есть 36 депутатов, а для объявления импичмента необходимы голоса 54 парламентариев. В настоящее время в составе двух оппозиционных фракций де-факто имеется 35 депутатов.