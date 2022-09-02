У армянской оппозиции не хватает голосов для импичмента Пашиняна

Один из лидеров армянского оппозиционного движения Ишхан Сагателян в ходе митинга в Ереване сегодня, 2 сентября, представил дальнейшие планы оппозиции, передает «Армения сегодня».

По его словам, оппозиция во всех сферах должна представлять свою программу и стратегию.

«С завтрашнего утра движение начинает проведение консультаций со всеми политическими силами, аналитиками, экспертами, представителями интеллигенции по своей программе развития «Армения после Никола», а также с целью расширения оппозиционного движения», - сказал он.