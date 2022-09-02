О чем поговорили Эрдоган и Джонсон?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает NTV Haber.

В ходе разговора стороны обсудили отношения между Турцией и Великобританией, а также региональные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что во время пребывания Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании они установили с ним тесный диалог и еще больше улучшили отношения двух стран на основе взаимного уважения и понимания.

Эрдоган выразил уверенность в том, что отношения с Великобританией будут углубляться во всех сферах в будущем.