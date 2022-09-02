Еврокомиссия отреагировала на решение «Газпрома»: «Цинично»

«Еврокомиссия находит решение об остановке «Северного потока» до полного ремонта оборудования «цинизмом» и свидетельством о «ненадежности России как поставщика». Об этом написал в Twitter глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

Напомним, ранее в пятницу, 2 сентября, в «Газпроме» объявили о том, что «Северный поток» будет остановлен до полного ремонта оборудования, так как обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.