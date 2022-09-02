Юлия Медведева, специально для haqqin.az 01:12

Стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» стартовало 1 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. Всего в учениях, которые продлятся до 5 сентября, со стороны России примут участие свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В учениях также примут участие наблюдатели из Индии. К участию в учениях приглашены, кроме Индии, также делегации из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

Такая «сборная солянка» означает одно – наблюдателям будет продемонстрировано очередное показушное мероприятие, которое, по замыслу его организаторов, должно продемонстрировать «союзникам» необыкновенную мощь России и сгладить негативное впечатление от неудач российских войск в Украине. И, одновременно, показать остальному миру, что Москва не находится в международной изоляции, поскольку, как сами изволите видеть, «все флаги в гости к нам». Но реальный контингент для участия в учениях предоставил только Китай, который направил на «Восток-2022» более 2 тысяч солдат, а также свыше 300 единиц техники, 21 самолет, вертолет и три боевых корабля. Отказались от приглашения Ташкент и Исламабад. Причем, пакистанцы в качестве официальной версии выдвинули наводнение в своей стране, ликвидацией последствий которого занимается армия, а потому – каждый солдат на счету. Но в действительности их отказ был продиктован присутствием на учении индийских наблюдателей. Узбекистан же принципиально отказывается в многосторонних военных программах, считая это для себя неприемлемым. Немного непонятной выглядит и история с делегацией из Венесуэлы: то ли приглашение им посылали, но оно было отклонено без объяснения причин – то ли их проигнорировали, что тем более странно, с учетом присутствия наблюдателей из Никарагуа.

По сравнению с предыдущими учениями «Восток», нынешнее не особо впечатляет. Количество задействованного личного состава с российской стороны в шесть раз меньше, чем это было раньше. Пространственный размах созданной мишенной обстановки для обозначения действий условного противника тоже серьезно сократился, да и целей выставлено не в пример меньше. Ничего не слышно и о том, какие новые системы скрытого управления войсками будут применяться. Скорее всего – либо никакие, либо только в демонстрационном варианте, внедрение которых в действующую армию сейчас невозможно. Но сейчас речь не об этом, а о международном аспекте учений. Конкретнее – о тех целях, которые преследуют в них китайские военные и индийские наблюдатели. С Китаем все достаточно однозначно – в ходе учений корабли России и Китая отработают взаимодействие «в сфере обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности» в Японском море. Проще говоря – из-за роста напряженности в водах Тайваня Япония находится в фокусе Китая. А в Пекине надеются, что Россия станет их союзником в Тихом океане. Правда, подход к этому с китайской стороны достаточно своеобразен. Пекин особо не старается сделать что-то, чтобы Россия стала его союзником. Помощи Москве в преодолении западных санкций он практически не оказывает, технологиями не делится, а просто покупает с серьезным дисконтом российскую нефть, да и то с августа снизил объемы закупок.

С Индией все, как всегда, гораздо интереснее. Нью-Дели, как всегда, себе на уме. Конечно, индийское участие в этих учениях на Западе воспринимают с настороженностью. Но правительство Нарендры Моди эту настороженность переносит достаточно спокойно. Во-первых, потому как номинальное участие в учениях «Восток-2022» дает ему повод опровергнуть обвинения оппозиции в том, что Нью-Дели слишком уж склоняется в сторону Запада. «Ничего подобного», - может сказать им Моди, - «смотрите сами, мы проявляем гибкость. И уравновешиваем отношения с соперничающими между собой Россией и США».