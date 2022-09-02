В Москве задержан Семен Пегов обновлено 01:37
Автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задержан в Москве, пишут российские СМИ.
Как сообщают источники, на Пегова написали заявление в полицию, поскольку он был пьяным и угрожал администрации отеля при попытке в него заселиться.
«Пегова задержала полиция в Москве... Он пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление о том, что он угрожал администратору», - говорится в сообщении в СМИ.
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