Автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задержан в Москве, пишут российские СМИ.

Как сообщают источники, на Пегова написали заявление в полицию, поскольку он был пьяным и угрожал администрации отеля при попытке в него заселиться.

«Пегова задержала полиция в Москве... Он пытался заселиться в гостиницу. Его сочли пьяным и написали заявление о том, что он угрожал администратору», - говорится в сообщении в СМИ.