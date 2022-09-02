«Золотое» будущее азербайджанского дзюдо

Отдел спорта 01:20

Сборная Азербайджана по дзюдо произвела настоящий фурор на чемпионате мира среди кадетов в боснийском Сараево.

Выиграв одну серебряную и две бронзовые награды по итогам личного первенства, наши спортсмены по-настоящему «зажгли» в командном турнире, бросив вызов в финале Франции и завоевав серебро с золотым оттенком. Происходившее на татами в столице Боснии и Герцеговины получило такой большой резонанс, что разговоры об этом не затихают до сих пор. Кадетский ЧМ показал настоящую историю преодоления и воспитания характера юных азербайджанских дзюдоистов, которые, несмотря на возраст, уже сейчас готовы к большим свершениям. Создай организаторы по окончании соревнования символическую сборную, в нее бы безусловно вошли наши спортсмены, которые показали довольно зрелую борьбу и покорили сердца многих болельщиков.

На протяжении последних лет командные первенства в дзюдо имеют свою специфику. Для успешного выступления в них тренерскому штабу необходимо иметь сильных спортсменов обоих полов в самых различных категориях. На первый взгляд, задача довольно трудная, но если подготовка дзюдоистов превратилась в отлаженную систему, как в Азербайджане, то в подобных соревнованиях наш коллектив априори значится одним из фаворитов. Это лишний раз проиллюстрировал кадетский чемпионат мира, где сборная выдала ряд ярких поединков. Например, в полуфинале против Украины, завершившемся со счетом 4:3, Низами Имранову (60 кг), который до того выиграл бронзу в личном зачете, пришлось дважды выходить на татами. Вначале он выиграл у Назара Вискова, выведя свою команду вперед (3:2), но в следующей схватке Фидан Ализаде (63 кг) получила травму, и победитель матча определялся в дополнительной встрече. Согласно жребию, встреча должна была пройти между дзюдоистами в весе до 60 кг, и тут вновь свое слово сказал Имранов, снова одолевший Вискова.

Финал против Франции получился довольно ярким. Блестящий поединок Нигяр Сулеймановой (+63 кг), которая нанесла поражение чемпионке мира Грейс-Эстер Минанди. Вообще, наши супертяжеловесы все чаще проявляют себя на международной арене, и результат Сулеймановой является лишним тому подтверждением. Встреча с французами стала для нашего коллектива своеобразной проверкой на зрелость, и надо сказать, что он ее прошел. Ведь «Трехцветные» особенно успешно выступают в командных турнирах: первая сборная выиграла старт смешанных команд на Олимпиаде, младшие возраста тоже находятся на ведущих ролях. И азербайджанские дзюдоисты дали настоящий бой соперникам, и кто знает, какой исход был бы у финала, если бы в порядке была Ф.Ализаде, которую после матча с Украиной отвезли в госпиталь.