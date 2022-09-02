Пашинян назвал приоритеты Армении: «первое – мир»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал 3 основных приоритетных направления для своей страны, выступая перед участниками «Летней школы».

«И если вы спросите меня, что я считаю в этом контексте приоритетным для Армении в обозримом будущем, я бы назвал 3 основных направления: первое – мир, второе – образование, третье – армия. Может показаться, что первое и третье противоречат друг другу, но на самом деле это не так, потому что и в программе правительства мы подчеркивали, что Армении нужна сильная армия не для осуществления агрессивных действий, а для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны», - сказал армянский премьер.

Он также отметил, что образование для Армении имеет центральное значение как в контексте мира, так и в контексте армии и безопасности, добавив, что правительство проводит «очень большие реформы в сфере образования».