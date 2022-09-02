Глава МАГАТЭ обвинил Украину: мы не будем поддаваться манипуляциям

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси опроверг заявления о том, что на деятельность миссии на Запорожской атомной электростанции оказывали влияние российские представители. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене в пятницу, 2 сентября, передает Европейская правда.

«Я видел в некоторых комментариях и реакциях, якобы миссии МАГАТЭ чего-то не показали, что нам устроили «парад». Мы увидели то, что я просил показать. Все, чего я просил. Даже когда мы были сами. Мы увидели все, что хотели», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, почему МАГАТЭ не поддерживает призывы Украины к демилитаризации Запорожской АЭС, Гросси заявил, что организация не будет подвергаться «шуму» и «манипуляциям».

«Когда людям склонно нравиться то, что мы говорим, нас поддерживают. Когда им это не нравится, они начинают говорить о марионетках или то, что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы никогда не теряем ориентир. Мы знаем, что делаем. Конечно, мы с уважением слушаем этот «шум», но наша способность – фокусироваться на том, что мы делаем», - добавил он.