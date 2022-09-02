14-летний азербайджанец ростом 2 метра 6 сантиметров в испанском клубе ФОТО
При поддержке Федерации баскетбола Азербайджана игрок молодежной сборной нашей страны Гусейн Гафланов отправился на просмотр в испанскую «Валенсию».
14-летний баскетболист, рост которого составляет 2 метра 6 сантиметров, привлек внимание испанских селекционеров. Юный талант принимает участие в учебно-тренировочном сборе «Валенсии».
Несмотря на то, что Гусейну только 14 лет, он уже некоторое время тренируется с молодежной сборной Азербайджана, которой руководят известные в прошлом баскетболисты Тахир Бахшиев и Анар Сарыев.