В Ленкорани автомобиль упал в канал, есть погибший

В Ленкоранском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает Report.

Инцидент произошел в селе Кяргелан. Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство упало в канал.

В результате находившиеся в машине мужчина и его сын с различными травмами были доставлены в районную центральную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь отца не удалось. Тело передано на экспертизу.

По факту ведется расследование.