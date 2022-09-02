В Ленкорани автомобиль упал в канал, есть погибший
В Ленкоранском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает Report.
Инцидент произошел в селе Кяргелан. Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство упало в канал.
В результате находившиеся в машине мужчина и его сын с различными травмами были доставлены в районную центральную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь отца не удалось. Тело передано на экспертизу.
По факту ведется расследование.
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