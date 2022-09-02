Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 07:37

Президент США Джо Байден выступил с непривычной для него резкой и агрессивной речью, направленной против политических противников и лично против своего предшественника -Дональда Трампа. До этого в течение полутора лет в качестве хозяина Белого дома Байден называл Трампа исключительно как «бывший парень». Теперь он впервые не только назвал его по имени, но и обвинил в том, что экс-президент и его сторонники «пропагандируют философию полуфашизма».

С чем связано такое ужесточение риторики президента? Прежде всего с тем, что имя Трампа, которого, как полагали многие, после поражения на выборах 2020 года отправили на политическую помойку, вновь возвращается в заголовки ведущих новостей Америки. И, более того, становится ясно, что группирующиеся вокруг него республиканцы, объединенные платформой MAGA («Сделаем Америку вновь великой») остаются доминирующей силой в «Старой великой партии». А, стало быть, они будут играть главную скрипку и на промежуточных выборах в конгресс, до которых остаются всего два месяца, и на президентских выборах 2024 года. Пассионарная речь Байдена в Пенсильвании в минувший четверг стала, что называется, заключительным аргументом перед выборами в конгресс. Как сказал президент, «экстремальная идеология» Дональда Трампа и его приверженцев «угрожает самим основам нашей республики», а «многое из того, что происходит в Америке, не является нормальным». Демократия, по словам Байдена, «не может выжить, если одна сторона полагает, что есть только два итога выборов: первое - они выигрывают и второе - их обманули». Трамп, как известно, не собирается прекращать свои обвинения в том, что выборы 2020 года были у него украдены. Более того, всего за несколько часов до речи Байдена экс-президент объявил, что если он победит на следующих выборах, то полностью простит и даже попросит прощения у тех своих сторонников, которые 6 января 2021 года взяли штурмом здание Капитолия, когда там проходило утверждение результатов выборов. Можно не сомневаться, что так оно и будет. А все попытки демократов в конгрессе провести детальное расследование той попытки государственного переворота — беспрецедентного события в истории Америки - закончились провалом.

Байден выступил со своей речью, которую можно назвать обращением ко всей американцам вскоре после скандала, связанного с обыском ФБР флоридской резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Там, как уже сообщалось, были обнаружены десятки коробок с секретными документами. Их Трамп должен был после ухода из Белого дома передать властям, но он этого не сделал. Против экс-президента выдвинули ряд уголовных обвинений. Теоретически они могут привести к его тюремному заключению, но с Трампа как с гуся вода. Вот и теперь, опять же накануне выступления Байдена, федеральный судья во Флориде временно запретила Министерству юстиции страны начать изучать арестованные секретные файлы. А в ряде социальных сетей появились угрозы сторонников Трампа, которые пообещали вывести на улицы миллионы вооруженных людей в случае, если федералы задержат их кумира. И прогноз Washington Post о том, что в таком случае Америку ждет гражданская война, не является преувеличением. Речь Байдена, как и следовало ожидать, вызвала яростную отповедь республиканцев. «В последние два года Байден атаковал саму душу Америки, ее народ, ее законы, ее самые священные ценности», - заявил лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин МакКарти. Казалось бы, этим вовсю занимался четыре года у власти Дональд Трамп, но теперь те же обвинения адресованы нынешнему лидеру, который, стал «главным виновником в разделении нации». В конце этой недели Трамп собирается устроить ралли в том же штате Пенсильвания, который является ключевым на предстоящих выборах. Он заряжен успехами в ходе прошедших праймериз, на которых большинство поддержанных им кандидатом одолели своих соперников- демократов.