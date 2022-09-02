В своем выступлении азербайджанский лидер напомнил, что в минувшем месяце в Баку подписал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном в энергетическом секторе. И сообщил главное: «Мы планируем вдвое увеличить экспорт природного газа в Европу, и уверен, что добьемся этого. Для этого необходимо предпринять важные шаги – политические решения, технические меры и, конечно, инвестиции… Конечно, это требует дополнительных финансовых средств. Мы, как страна и инвестор, готовы к этому. Однако здесь необходимо также участие других членов нашей команды».

Президент Азербайджана по приглашению руководства Италии и мозгового центра «Европейский дом – Амброзетти» в качестве основного гостя принял участие в международном форуме, который уже 48 раз проводится этой организацией в итальянском городе Черноббио. Итальянцы не пожалели: Ильхам Алиев их сильно порадовал. И не только итальянцев, а и всю Европу.

Тут важно обратить внимание на то, что Азербайджан в этом случае видит себя в единой команде со странами Евросоюза и не только Евросоюза: по словам президента Алиева, «с начала российско-украинской войны мы получили более чем из десяти стран официальные обращения, связанные с увеличением или началом экспорта газа. Сюда входят также страны, и без того получавшие у нас газ, – Турция, Грузия, Италия, Болгария и другие».

Южный газовый коридор, напомнил президент, это сложная техническая инфраструктура протяженностью 3500 километров, состоит из Южнокавказского трубопровода, Трансанатолийского трубопровода и Трансадриатического трубопровода и тянется до Италии. Пропускную способность двух последних составляющих можно поднять, соответственно, с 16 млрд кубометров до 32 млрд одну и с десяти миллиардов до двадцати вторую. Кроме того, существует проект Ионическо-Адриатического трубопровода, по которому азербайджанский газ будет поставляться в три балканские страны.

Это очень важные новости для Европы, особенно на фоне демонстративного и явно недружественного сокращения поставок российского газа и совсем свежего сообщения о приостановке «Газпромом» «Северного потока» на неопределенный период.

Безусловно, помощь Азербайджана в полной мере заработает еще не завтра, потребуется от полутора до трех лет для осуществления масштабных задач и немалые инвестиции, но сама готовность подставить плечо партнерам дорогого стоит. Особенно в сравнении с наглядным примером ненадежного партнерства. Да и разумный расчет заставляет реализовывать открывшиеся стратегические шансы там, где другие их теряют.

Ильхам Алиев подчеркнул, что официальный диалог с Европейским союзом относительно энергии не исчерпывается газовой тематикой: «Сюда будут входить не только природный газ, но и другие сегменты энергетического рынка, в частности, электроэнергия, водород и зеленый водород».

Одна из ключевых тем форума в Черноббио: «Сценарии настоящего и будущего для конкурентных стратегий». Президент Азербайджана показал мастер-класс по выстраиванию конкурентных стратегий.