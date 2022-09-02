Американские эксперты об усталости от войны и ложных заявлениях россиян

Начался 192-й день военного вторжения России в Украину. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ставшей уже традиционной ежедневной сводке пишет, что усталость россиян от войны будет мешать формировать новые военные подразделения, а ложных заявлений о провале контрнаступления Украины под Херсоном будет все больше, предсказывают эксперты.

Эксперты пишут, что в России общественная поддержка войны постепенно снижается, ссылаются они на результаты опроса Левада-центра. Согласно опросу, на конец августа поддерживают действия российской армии 76% опрошенных, в числе которых 46 процентов участников, выбравших вариант "определенно поддерживаю". В марте эти показатели составляли 81% и 53% соответственно.

"Это незначительное ухудшение, и оно не окажет существенного влияния на способность Кремля вести войну. Однако снижение поддержки и усталость от войны, вероятно, будут все больше препятствовать усилиям России по вербовке и формированию новых подразделений", - приводит BBC данные сводки.

Кроме того, отмечается в сводке, российские власти и их ставленники на захваченных украинских территориях продвигают нарратив о том, что контрнаступление Украины в Херсонской области лишь вредит Киеву. Эксперты приводят в пример заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что попытки наступления ведут к огромным потерям для Украины.

"Подчеркну, что данная акция спланирована Офисом Зеленского с единственной целью - создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", - утверждает российский министр.

Эксперты считают, что российские источники, вероятно, продолжат распространять эти ложные утверждения, чтобы получить выгоду от молчания Украины.

Также в сводке ISW говорится, что российские войска проводят наземные операции к югу и северо-востоку от Бахмута, вдоль западной и северной окраин Донецка.

Авторы сводки также прокомментировали распространенную накануне украинской разведкой информацию о том, что Россия может привлечь дополнительно 300-350 тысяч военнослужащих из подразделений обеспечения в России, Сирии, Армении, Таджикистане, Карабахе и Казахстане. По их мнению, эти цифры не совсем точно отражают то, что части обеспечения, задействованные в боевых действиях, не будут генерировать существенной боевой мощи и необходимы для поддержки боевых, учебных и других операций.