Босфор снова перекрыли

Из-за поломки грузового судна Briza в Босфорском проливе приостановлено движение судов, сообщает Турецкая береговая охрана. Briza направлялась из Стамбула в Украину.

«Наши буксиры «Спас-5», «Спас-6» и катер «КЭГМ-5» были оперативно направлены на место поломки 107-метрового сухогруза Briza, который бросил якорь в Кандилли из-за неисправности. Движение по Босфору временно приостановлено», - цитирует агентство Anadolu сообщение береговой охраны.

Последний раз Босфор перекрывали 1 сентября из-за севшего на мель сухогруза, направлявшегося из Украины в Стамбул. Тогда движение судов было восстановлено на следующий день.