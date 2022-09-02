Инцидент между США и Ираном

Накануне стало известно, что ВМС Ирана захватили в Красном море два морских беспилотника 5-го флота ВМС США. Иранское гостелевидение показало кадры с палубы иранского эсминца «Джамаран», где моряки в спасательных жилетах осматривали два дрона Saildrone Explorer, один из них они выбросили за борт.

Saildrone Explorer - беспилотный парусник, использующий энергию солнца и оснащенный аппаратурой для наблюдения за морским трафиком. Он оснащен технологиями, имеющимися в открытом доступе. На момент похищения дрона на его борту не было секретной информации, сообщили в ВМС США.

В субботу, 3 сентября, в Военно-морских силах США сообщили, что экипаж иранского военного корабля «Джамаран» освободил небоевые американские дроны Saildrone Explorer спустя 18 часов после их захвата. The Washington Post пишет, что американская сторона расценила действия Ирана как провокацию на фоне переговоров по ядерной сделке.

В материале издания уточняется, что два беспилотника, делавших несекретные фотографии в акватории Красного моря, были перехвачены иранским кораблем 1 сентября. На следующий день, после отправки американских вертолетов к «Джамарану», дроны удалось вернуть.

Между Ираном и США идут переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 2 сентября МИД Ирана сообщил о конструктивном ответе на предложения США в рамках переговоров, однако американская сторона считает их близкими к провалу, передает WP.