В Баку в реабилитационном центре издевались над детьми

В социальных сетях распространились видеокадры, где сотрудники реабилитационного центра издеваются над детьми.

Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде заявила местным СМИ, что инцидент зафиксирован в центре логопедической и психологической реабилитации «Мехнур», расположенном недалеко от станции метро «Нефтчиляр» в Баку.

По словам Агазаде, кадры сделаны несколько дней назад, и она уже сообщила об этом в правоохранительные органы.

В пресс-службе МВД на запрос журналистов сообщили, что вопрос уже взят под контроль, проводится расследование. В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка.