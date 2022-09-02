Варданян под чинаром в Ханкенди призвал российские войска и рассказал о своих планах

Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, на днях объявивший о своем переезде в Карабах в видеообращении, стоя под 2-тысячелетним чинаром Тенгри в селе Ших Дурсун (входит в административную территорию поселка Красный Базар Ходжавендского района Азербайджана), провел пресс-конференцию в Ханкенди, в ходе которой называет себя «армянином и патриотом».

Варданян опроверг муссируемые вокруг его личности слухи, особенно по части неожиданного переезда в Карабах. Некоторые полагают, что миллиардер отказался от российского гражданства и заявил о своем переезде в Карабах исключительно из-за корыстных соображений.

«Я разрабатывал проекты, делал инвестиции, и все это для того, чтобы Армения была сильной, счастливой и независимой страной. Именно это было основой моей деятельности», - заверил бизнесмен.

По словам уже бывшего гражданина России, он нашел свою нишу и теперь готов пожертвовать всем. Варданян также объявил, что займется политической деятельностью. Он не исключает, что будет баллотироваться на пост премьер-министра Армении.

«Да, если возникнет необходимость, я пойду на все», - заявил Варданян, отвечая на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Армении в случае возникновения в дальнейшем подобной необходимости.