Варданян под чинаром в Ханкенди призвал российские войска и рассказал о своих планах
Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, на днях объявивший о своем переезде в Карабах в видеообращении, стоя под 2-тысячелетним чинаром Тенгри в селе Ших Дурсун (входит в административную территорию поселка Красный Базар Ходжавендского района Азербайджана), провел пресс-конференцию в Ханкенди, в ходе которой называет себя «армянином и патриотом».
Варданян опроверг муссируемые вокруг его личности слухи, особенно по части неожиданного переезда в Карабах. Некоторые полагают, что миллиардер отказался от российского гражданства и заявил о своем переезде в Карабах исключительно из-за корыстных соображений.
«Я разрабатывал проекты, делал инвестиции, и все это для того, чтобы Армения была сильной, счастливой и независимой страной. Именно это было основой моей деятельности», - заверил бизнесмен.
По словам уже бывшего гражданина России, он нашел свою нишу и теперь готов пожертвовать всем. Варданян также объявил, что займется политической деятельностью. Он не исключает, что будет баллотироваться на пост премьер-министра Армении.
«Да, если возникнет необходимость, я пойду на все», - заявил Варданян, отвечая на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Армении в случае возникновения в дальнейшем подобной необходимости.
Бизнесмен заявил, что его позиция обоснована «чисто патриотическими соображениями», добавив, что иной причины у него попросту нет.
Напомним, в своем обращении Варданян призвал увеличить численность российских миротворцев в Карабахе и уточнить их мандат. Он также сообщил, что создал «Фонд безопасности и развития Карабаха» и призвал всех армян мира поддержать карабахских армян.
На пресс-конференции миллиардер назвал будущий мир между Азербайджаном и Арменией «клочком бумаги». «Он ничего не стоит, если ты слаб. Эта бумага не обеспечит никакой безопасности. Подобные соглашения не помогли очень многим странам. В их числе и самые сильные… Я верю, что мир может быть достигнут лишь в том случае, если обе стороны поймут, что новая война для них станет последней», - пояснил Варданян.
Дело в том, что последняя фраза Варданяна соответствует именно сложившейся в Армении ситуации. Армяне в 44-дневной войне поняли, что еще одна война будет для них последней, и в результате на прошлогодних досрочных выборах поддержали «теряющего земли» Пашиняна, а не приближенных к Варданяну реваншистов. За последние два года азербайджанская армия неоднократно напоминала Армении и остаткам вооруженных армянских сепаратистов в Карабахе, что очередная война или даже попытка войны может стать для них концом.