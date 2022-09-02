В Баку ответили на новую провокацию Еревана

Незаконный визит 2 сентября секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в город Ханкенди Азербайджана - очередная провокация Армении, которая подрывает попытки нормализации отношений между двумя странами. Так говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с поездкой Григоряна на азербайджанские территории, где временно размещен российский миротворческий контингент.

В заявлении МИД отмечается, что этот незаконный шаг, целенаправленно предпринятый армянским официальным лицом сразу после очередной встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, не только бросает тень на достигнутые в ходе встречи договоренности, но и свидетельствует о неискренности армянской стороны в процессе нормализации.

«Данный незаконный визит показывает, что заявления Армении о том, что она не имеет территориальных претензий к Азербайджану и принимает принципы суверенитета и государственных границ, далеки от искренности. Также это неуважение официального Еревана к усилиям международных посредников. Мы решительно осуждаем провокационный шаг армянского чиновника и подчеркиваем, что на любые шаги, предпринятые против территориальной целостности Азербайджана в рамках международных границ, будет дан ответ», - говорится в заявлении.