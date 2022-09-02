Wolt о протесте курьеров в Баку

«Вчера и сегодня одна курьерская группа бастует в Баку. Мы уважаем их выбор не принимать заказы и не предоставлять услуги. Однако, к сожалению, эта курьерская группа выражает свое недовольство, препятствуя другим курьерам. Эта группа, толпясь перед популярными ресторанами не позволяет принимать заказы курьерам-партнерам, которые хотят работать.

Мы с пониманием относимся к тому, что некоторые курьеры недовольны и не хотят работать. Мы никоим образом не можем принять то, что они силой преграждают путь большинству довольных партнеров-курьеров и мешают как им, так и ресторанам получать прибыль.

Мы получили эту информацию от других партнеров-курьеров, пытающихся работать. Основываясь на полученной нами информации, курьеры, которые хотят забрать заказ, подвергаются словесным оскорблениям и угрозам и даже физическому насилию со стороны этой группы. Для курьеров, желающим работать единственный способ для заработка - это физическое сопротивление. Этот тип поведения неприемлем и обязательно должен быть немедленно прекращен. Не должно быть никаких препятствий для работы курьеров-партнеров, желающих получить прибыль.

Согласно полученной нами информации, нынешнее недовольство связано с изменениями, которые мы внесли в нашу платежную модель 29 августа. Эти изменения были подробно представлены всем курьерам-партнерам 12 августа. При этом 15 и 16 августа были проведены соответствующие видеоконференции для изучения мнения курьеров-партнеров.

Согласно новой модели, расстояние, пройденное курьером как до клиента, так и до ресторана/магазина, рассчитывается на основе навигатора. Основное изменение заключается именно в этом: если раньше расстояние вычислялось по прямой линии, то теперь по маршруту, построенному на основе навигатора. Партнеры-курьеры давно просили применить это изменение, и мы с радостью выполнили их просьбу.

Есть утверждения, что за несколько заказов, доставленных одновременно, взимается единовременная плата, но это не отражает реальную картину. При доставке двух заказов одновременно наши курьеры-партнеры получают двойную оплату как за получения заказа, так и за доставку. Расстояния между всеми точками (местами получения и доставки) во время выполнения задания рассчитываются на основе навигатора и компенсируются курьерам-партнерам. Таким образом, за оба заказа курьерам-партнерам выплачивается справедливая плата, а средний почасовой заработок остается в пределах 5-6 AZN, как и раньше. Да, прибыль на более длинных расстояниях может быть меньше, чем предыдущий, но, по нашим вычислениям, на средних и коротких дистанциях, которые и составляют большинство, наблюдается рост прибыли. Таким образом, в целом средний почасовой заработок остается в пределах 5-6 AZN. А это значит, что среднестатистический курьер, работая 8 часов в день, имеет возможность получать ежедневную прибыль в размере 40-50 AZN.

И напоследок хотели бы отметить следующее: мы понимаем, что эти изменения вызывают первоначальные опасения, но предпринятые шаги не были реализованы с целью снижения прибыли. Мы, повышая эффективность наших курьерских партнеров, как всегда работаем над повышением почасовой прибыли и новая платежная система помогает в достижении этой цели.

Мы уважаем мнение разочарованных курьеров и с первого дня провели встречи с некоторыми партнерами-курьерами. Мы открыты для продолжения встреч и готовы выслушать мнение курьеров, но призываем всех соблюдать законы и немедленно прекратить давление, которое они оказывают на других курьерских партнеров и рестораны».