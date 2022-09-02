В Турции в спортивном зале застрелили азербайджанца?

Вооруженный инцидент произошел в спортивном зале в районе Фатих в Стамбуле. Согласно сообщению TRT Haber, в спортзале застрелен мужчина. На место происшествия были привлечены полиция и бригада скорой помощи.

В то же время Qafqazinfo пишет, что, по предварительной информации, в спортзале убит азербайджанец по имени Джейхун Бейлаганлы и что убитый был близок к криминальному миру. Утверждается, что его застрелил другой азербайджанец по имени Ядигар.

В турецких СМИ пока нет никакой информации о личности застреленного в спортзале.