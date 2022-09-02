Всего из более чем 11 тысяч различных правительственных документов, найденных у Трампа, 18 были помечены как "совершенно секретные", 54 - как "секретные" и 31 - как "конфиденциальные". Гриф "совершенно секретно" - это высший уровень доступа, который предназначен для "самых сокровенных тайн" США, отмечает Reuters.

В результате обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа ФБР обнаружило десятки документов под грифами "конфиденциально", "секретно" и "совершенно секретно", говорится в описи файлов, опубликованной судом по Южному округу штата Флорида.

Кроме того, обнаружены 48 пустых папок, помеченных как содержащие секретную информацию, и 40 пустых папок, в которых, судя по отметке, содержались конфиденциальные документы. Ни в самом списке изъятых документов, ни в сопроводительном письме от Минюста США не указано, было ли обнаружено пропавшее содержимое папок, отмечает газета The New York Times. Также найдены более 11 тысяч правительственных документов и фотографий без грифов секретности.

Судя по опубликованной описи, секретные документы хранились бессистемно, вперемешку с предметами повседневного обихода. Так, в одной коробке были обнаружены 30 газетных вырезок за период с 2008 по 2019 годы, три "предмета одежды", книга, 11 документов с пометкой "конфиденциально" и 21 - с пометкой "секретно". В опубликованных судом документах отмечается, что обстоятельства обращения Трампа с файлами остаются предметом "действующего уголовного расследования", передает Deutsche Welle.

Суд решил опубликовать подробную опись изъятых в поместье Трампа документов после того, как защита бывшего президента потребовала привлечь к анализу файлов независимого юриста. Прокуратура выступила против этого шага. Как отмечает NYT, суд пока сохранил возможность привлечения стороннего эксперта, пообещав вынести письменное решение по этому вопросу "в надлежащее время".

ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в начале августа. Как позднее объяснил в показаниях под присягой анонимный агент спецслужбы, ФБР заподозрило, что бывший президент в январе не вернул все секретные документы по запросу Национального управления архивов и документации США.