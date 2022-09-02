Британская разведка о контрнаступлении Украины в Херсонской области

Вооруженные силы Украины с 29 августа 2022 года возобновили наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов является наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на трех направлениях в пределах захваченной российской армией Херсонской области Украины. Об этом говорится в сводке военной разведки Британии, которое приводит Министерство обороны Великобритании.

"Непосредственные цели операции ограничены, однако украинские силы, вероятно, добились некоторой тактической внезапности, воспользовавшись плохой логистикой и проблемами с управлением и командованием российскими вооруженными силами", - говорится в сводке.

В сводке британской разведки отмечается, что, поскольку боевые действия также продолжаются в Донбассе и возле Харькова, ключевое решение для российского командования в ближайшие дни будет заключаться в том, куда направить любые силы оперативного резерва, которые они могут создать.