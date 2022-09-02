В Москве прощаются с Михаилом Горбачевым

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в церемонии будут элементы госпохорон, включая караул.

Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Доступ в зал свободный.

По окончании церемонии Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, как политик и хотел.

Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни почек. В последние годы он проходил гемодиализ. Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на церемонии из-за графика, однако церемонию посетят зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и президент Венгрии Виктор Орбан, сообщили российские СМИ.

М.Горбачев руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год. Он был генеральным секретарем ЦК КПСС и первым (и единственным) президентом страны.