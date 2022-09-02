Генштаб Украины о боях в Херсонской области

Генеральный штаб Украины в субботу, 3 сентября, в своей утренней сводке о ситуации на фронте не упоминает наступательные действия украинских военных в Херсонской области, о которых сообщают журналисты и западные эксперты.

В сообщении украинского Генштаба говорится, что отражены нападения армии РФ в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино, расположенных в Херсонской области, недалеко от границы с Днепропетровской. Ранее о боевых действиях в этом районе говорили эксперты американского Института изучения войны (ISW).