Генштаб Украины о боях в Херсонской области
Генеральный штаб Украины в субботу, 3 сентября, в своей утренней сводке о ситуации на фронте не упоминает наступательные действия украинских военных в Херсонской области, о которых сообщают журналисты и западные эксперты.
В сообщении украинского Генштаба говорится, что отражены нападения армии РФ в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино, расположенных в Херсонской области, недалеко от границы с Днепропетровской. Ранее о боевых действиях в этом районе говорили эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Генштаб Украины также заявляет об уничтожении живой силы россиян на Запорожском направлении. По данным украинской разведки, колонна грузовиков, в одном из которых находились тела погибших россиян, направлялась в сторону Бердянска, где, как утверждает Киев, развернут крематорий.
Украинские военные пишут, что армия РФ активизировалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В сводке сказано, что ВСУ смогли отбить несколько атак россиян.