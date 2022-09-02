Близкий к Москве экс-канцлер Германии: Зеленский не сможет вернуть Крым

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный своими тесными связями с Россией и хорошими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о военном захвате Крыма лишены смысла.

По его словам, вопрос о принадлежности полуострова может решиться со временем - возможно, до этого момента должно пройти несколько десятков лет. Слова бывшего канцлера приводят российские СМИ.

«Если анализировать действительно актуальные проблемы, становится понятно, что они имеют решение. В первую очередь, это Крым. Идея о том, что президент Зеленский может отвоевать его военным путем, не имеет смысла», - считает Шрёдер.

Экс-канцлер добавил, что вопрос Крыма может быть решен со временем, «возможно, не за 99 лет, как это было с Гонконгом, а руками уже следующего поколения».

23 августа на онлайн-саммите «Крымская платформа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными, не консультируясь с другими странами».