Европейский чиновник, непосредственно участвующий в переговорах с Ираном, сообщил в интервью израильскому сайту Walla, что иранцы в ответ на проект ядерного соглашения пытались заново поднять вопрос расследований Международного агентства по атомной энергии. И это несмотря на то, что США и европейские державы (Великобритания, Франция и Германия) считали, что вопрос уже решен.

«Ответ Ирана был явно нелогичным. Он вновь обратился к пункту, касающемуся расследований МАГАТЭ, в проекте соглашения, представленном Европейским союзом. В этом пункте проекта соглашения мы проявили максимальную гибкость, и иранцы уже согласились с этим в своем предыдущем ответе от 15 августа», – сказал еврочиновник, слова которого приводит израильский портал «Детали».

Европейский чиновник добавил: «Единственная интерпретация нового иранского ответа: они не хотят заключать сделку, причем именно тогда, когда мы находимся ближе всего к соглашению за последние 18 месяцев».

Напомним, 2 сентября высокопоставленный член администрации Джо Байдена заявил американскому новостному сайту Politico, что иранский ответ «не обнадеживает», и добавил, что это, по-видимому, «шаг назад» со стороны Ирана.

В то же время, согласно сообщению иранской газеты «Этемад», в своем ответе на ядерное соглашение Иран пояснил, что если его комментарии по проекту соглашения будут приняты, он будет готов созвать встречу министров иностранных дел на следующей неделе для подписания соглашения.