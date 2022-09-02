Как у бизнесмена Тейюба Гусейнова отобрали $6 миллионов в Турции
Февзи Сиверек, известный как близкий друг турецкой певицы Бюлент Эрсой, обвиняется в обмане азербайджанского бизнесмена и изъятии у него 6 миллионов долларов. По сообщениям турецких СМИ, жалоба на него была подана в прокуратуру Стамбула 9 августа.
Согласно жалобе, Февзи Сиверек обманул азербайджанского бизнесмена Тейюба Гусейнова, заявив ему, что он способен «решить любой вопрос» в Турции, что он дружит со многими судьями и прокурорами и даже имеет близкие отношения с высокопоставленными сотрудниками Национальной разведывательной организации.
Тейюб Гусейнов, который в Турции бывал всего несколько раз, решил наладить совместный бизнес с Сивереком, однако вскоре потерял миллионы долларов.
Согласно жалобе, поданной адвокатом Гусейнова, бизнесмен познакомился с Февзи Сивереком во время одной из своих поездок в Турцию. Позже между ними завязались близкие отношения. Сиверек заверил Гусейнова, что в Турции нет проблем, которые он не смог бы решить, и что он дружит со многими судьями и прокурорами. Он, дескать, часто встречается с директорами региональных офисов Массачусетского технологического института в Анкаре и Стамбуле. При этом Сиверек сообщил, что управляет кафе и ресторанами управлений юстиции Стамбула и Анкары.
Мошенник также рассказал, что является близким другом известной певицы Бюлент Эрсой.
Гусейнов, хорошо усвоивший в Азербайджане, что заработать большие деньги можно только на коррумпированных связях с высокопоставленными чиновниками, решил наладить совместный бизнес с Сивереком. Сиверек предложил бизнесмену стать партнером как в ресторанном бизнесе, так и строительном проекте, который он собирался начать. Сиверек, который когда-то был режиссером музыкальных клипов Эрсой, сказал, что решит вопрос с видом на жительство Гусейнова в Турции, и пообещал позже помочь ему получить гражданство.
Стороны договорились, Гусейнов передал Сивереку 4 миллиона долларов через пункты обмена валюты на Большом базаре Стамбула и 2 миллиона долларов наличными в Азербайджане. Но через некоторое время между сторонами возникли проблемы, и Гусейнов потребовал вернуть деньги. Турок некоторое время медлил с возвратом денег, ссылаясь на разные предлоги. Позже он стал угрожать Гусейнову.
«Если ты приедешь в Турцию, я могу создать тебе проблемы. Если пожалуешься, ни один судья или прокурор в Турции не возбудит против меня уголовное дело. Если приедешь в Турцию, уехать уже не сможешь», - сыпал угрозами мошенник.
После этого отношения между сторонами обострились, и Гусейнов решил обратиться с заявлением в прокуратуру.
Точных сведений о личности бизнесмена Тейюба Гусейнова в азербайджанских источниках нет, но на некоторых интернет-ресурсах можно найти информацию о Тейюбе Гусейнове, который родом из Товузского района, и завозил телят из Украины в Азербайджан. Согласно этой информации, после начала конфликта между Россией и Украиной в 2014 году он наладил бизнес по импорту телят из Донбасса и других регионов Украины в Азербайджан через Россию, для этого основал компанию «Броды МИТ Экспорт» в Украине. Сообщалось, что мясной бизнес Гусейнова еще продолжался в преддверии войны между Украиной и Россией, начавшейся в феврале этого года.