Медведев призвал Запад «не играть со смертью» и напомнил о ядерном арсенале России

Медведев рассуждает о «моментальном обрушении государственных институтов» во время правления Михаила Горбачева, из-за чего, по его словам, и произошел распад государства.

Странам Запада не стоит «играть в шахматы со смертью» и продолжать попытки развала России, которая осталась «империей» даже после падения СССР в 1991 году, написал в своем Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, не забыв напомнить о ядерном потенциале РФ.

«Хорошо помню то время, когда в 1991 году акты центральных властей практически перестали исполнять на местах. Подчеркну, что СССР еще существовал, вроде бы действовали все элементы федеративной власти, хотя некоторые из них и были уже стыдливо переименованы», - указал Медведев.

В то же время, по его мнению, «империя» в России, даже несмотря на гибель СССР, продолжила существовать, поэтому страну сегодня всеми силами пытаются подтолкнуть к дезинтеграции, в том числе посредством войны в Украине. «Это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части», - считает зампред Совбеза РФ.

Медведев полагает, что распад ядерной державы стал бы для таких государств «шахматной игрой со смертью». Он также указал, что ядерный потенциал России сегодня - лучшая гарантия сохранения страны.

Ядерным оружием обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, среди которых Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, а также Индия, Израиль, КНДР и Пакистан.