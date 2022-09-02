«Байрактар» расправился с российской военной техникой
В течение трех суток парой беспилотников «Байрактар» уничтожено российской техники общей стоимостью около 26,5 млн долларов. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал в Telegram.
«В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 было уничтожено вражеской техники общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 ед. танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ «Акация» ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)», – сообщил Залужный.