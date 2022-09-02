19 вооруженных провокаций армян против Азербайджана

За минувшие сутки позиции азербайджанской армии были обстреляны армянскими вооруженными формированиями 19 раз, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, 16 из них произошли в результате обстрелов из стрелкового оружия различных калибров позиций азербайджанской армии, расположенных в Кельбаджарском и Лачинском районах из позиций противника, расположенных в Басаркечарском и Гаракильсинском районах азербайджано-армянской государственной границы.

Кроме того, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, три раза обстреляли позиции азербайджанской армии.

Потерь в личном составе и технике нет. Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.