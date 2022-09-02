В сообщении пресс-службы президента Азербайджана говорится, что в ходе телефонного разговора была всесторонне обсуждена ситуация на Южном Кавказе, отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, налаживанию экономических и транспортных связей в регионе. В этой связи была подтверждена решимость лидеров России, Азербайджана и Армении последовательно выполнять Трехсторонние соглашения от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Президент Ильхам Алиев сообщил о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем 31 августа в Брюсселе.

В ходе телефонного разговора главы государств двух стран рассмотрили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Было отмечено о продолжении в будущем контактов.