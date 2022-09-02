«Ситуация в нашем регионе развивается в сторону мира, я на это надеюсь. Я приехал в Италию из Брюсселя. Там состоялась трехсторонняя встреча между мной, председателем Совета Европейского союза и премьер-министром Армении. Мы договорились, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся, чтобы начать практические переговоры по мирному соглашению». Об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

«Это наше предложение сделано, можно сказать, сразу после окончания Второй Карабахской войны. Мы заявили, что нам нужен мир, мирное соглашение. Армении понадобилось около двух лет, чтобы согласиться с этим. Думаю, это был один из самых важных результатов встречи», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что многое будет зависеть от хода данных мирных переговоров: «Думаю, мы сможем заключить и подписать мирное соглашение в течение нескольких месяцев. Полагаю, это реально, если армянская сторона проявит такую же волю. Мы выдвинули пять основных принципов, на которых должно строиться мирное соглашение, и Армения приняла их».