Ильхам Алиев: Все эти усилия направлены на реализацию Зангезурского коридора

«Вопрос создания инфраструктуры, соединяющей Азербайджан, Армению и других наших соседей, нашел свое отражение в Трехстороннем заявлении, подписанном по окончании войны. Азербайджан уже начал реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов на своих освобожденных территориях». Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 2 сентября в городе Черноббио (Италия) в интервью итальянской газете Iİl Sole 24 Ore.

«Мы ввели в эксплуатацию первый международный аэропорт. Взлетно-посадочная полоса второго международного аэропорта уже работает, и вскоре состоится открытие аэропорта. Мы построили электростанции, провели линии электропередач. Мы строим автомагистрали, туннели, мосты и железные дороги. Работы продолжаются, и мы проводим эти работы не только чтобы обеспечить связь с соседями и не для внутреннего пользования. Все эти усилия также направлены на реализацию Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой через Армению», - подчеркнул глава азербайджанского государства.