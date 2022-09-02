Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не ставил целью конкурировать с Россией на газовом рынке Европы

«Ни раньше, ни сейчас мы не ставили перед собой задачу составить конкуренцию российскому газу на европейском рынке. У нас есть свое место. Мы подписали контракты с тремя европейскими странами, а именно с Италией, Грецией и Болгарией. В других европейских странах также есть спрос, и мы это ценим». Об этом в интервью итальянской газете «Il Sole 24 Ore» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Как вы упомянули, есть и другие проекты. Например, Ионико-Адриатический трубопровод, протянувшийся до балканских стран. Скоро будет запущен интерконнектор Греция-Болгария, другие интерконнекторы... Нам предстоит большая работа, такая как налаживание активного диалога с потенциальными потребителями, ведение переговоров с инвесторами и заинтересованными сторонами как по вопросам производства, так и по дистрибьюторским вопросам, а также по цене», - сказал президент Азербайджана.

«Наши подтвержденные запасы составляют 2,6 трлн кубометров. Потенциально мы можем поставлять в Европу более 20 млрд кубометров. Но нужно понимать, что Европа не единственный для нас рынок. Мы сегодня в Турцию и Италию поставляем одинаковые объемы - 10 млрд кубометров, и спрос на рынке Турции растет. Кроме этого, мы поставляем газ Грузии, пусть это и не такой уж большой рынок», - отметил он.