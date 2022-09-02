Задержаны издевавшиеся над детьми сотрудники логопедического центра возбуждено уголовное дело
Правоохранительными органами задержаны издевавшиеся над детьми сотрудники центра логопедической и психологической реабилитации «Мехнур» - психолог Айтадж Кязымлы и помощник директора центра Сабина Алиярбейли. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Следственным отделом Низаминского районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 133 (причинение тяжких последствий) Уголовного кодекса Азербайджана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!