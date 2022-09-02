В Украине убит лидер подмосковной ОПГ. Его наградили медалью «За отвагу»
Глава подмосковной организованной преступной группы Иван Непаратов, осужденный за убийства и грабежи, посмертно получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За отвагу» за участие в войне в Украине. Свидетельство смерти, а также фотографии медали и выписки из указа о награждении обнаружило издание The Insider.
Непаратов погиб 5 августа в городе Артемовск Донецкой области. Причина смерти - «осколочное ранение головы». Помимо медали «За отвагу» его посмертно наградили медалью и орденами «За кровь и храбрость» руководства так называемых «ЛДНР».
До отправки на войну осужденный отбывал наказание в ИК строгого режима, до конца срока ему оставалось сидеть 13 лет. Как указывают The Insider, мужчина в 2000-х был главарем банды в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. В июле 2013 года его и членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Непаратов получил 25 лет лишения свободы и должен был выйти на свободу только к 2038 году.