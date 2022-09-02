Ильхам Алиев о двух ключевых коридорах через Азербайджан

«Мы построили самый большой торговый порт на Каспийском море. Сегодня он работает в полную силу, и нам уже нужно его расширять. Он должен иметь возможность принимать 25 миллионов тонн грузов и миллион контейнеров». Об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Глава азербайджанского государства отметил, что эта работа была проделана до начала войны между Россией и Украиной.

«Российско-украинская война стала сигналом для компаний на восточном берегу Каспия, что этот маршрут необходимо рассмотреть еще внимательнее. А мы предлагаем хорошие тарифы и оказываем всю необходимую логистическую поддержку. То есть Азербайджан как страна, не имеющая выхода к открытому морю, сегодня становится региональным транспортным узлом - не только с востока на юг и обратно, но и с севера на юг. Транспортный коридор Север-Юг проходит через Азербайджан, и другого варианта маршрута нет. Этот коридор становится важным, например, для российских компаний, потому что сегодня из-за санкций они не могут перевозить грузы в Европу», - сказал президент.

Ильхам Алиев подчеркнул, что расположение на двух региональных транспортных коридорах повышает геополитическое значение Азербайджана и создает возможности для создания новых рабочих мест.

«Мы полагаем, что значимость транспортного коридора Север-Юг возрастет до уровня коридора Восток-Запад. Для нас они одинаково важны. Потому, что оба коридора пролегают через нашу территорию», - сказал президент.