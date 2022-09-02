США не дают визы Лаврову и Захаровой

Россия запросила у США 56 виз для делегации, которая должна представлять страну на Генеральной Ассамблее ООН, но пока не получила ни одной. Об этом сообщает Reuters.

Сессия Генассамблеи начнется 20 сентября, в Нью-Йорк должны отправиться министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, официальный представитель российского МИД Мария Захарова и другие дипломаты. В Госдепартаменте США объяснили, что не успевают обрабатывать заявки.

"Необоснованные действия России против нашего посольства в РФ, в том числе принудительное увольнение местных сотрудников, серьезно ограничило наш штат и, следовательно, наши возможности по обработке виз", - сказал представитель Госдепа.

Постпред России при ООН Василий Небензя пожаловался генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу. Он заявил, что ситуация "вызывает тревогу", поскольку в последнее время Вашингтон "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" российским гражданам - делегатам на другие мероприятия ООН. В офисе Гутерриша ответили, что генеральный секретарь находится в тесном контакте с США и РФ по визам для российской делегации.