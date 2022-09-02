Ильхам Алиев: Мы не получали ни от России, ни от Ирана никаких месседжей

«У нас особая и различная двусторонняя повестка дня сотрудничества с каждой из соседних стран. Мы справедливо и искренне общаемся со всеми соседями и никогда не нарушаем данного слова. Если говорим о чем-то, то соседи уверены, что мы сделаем это. Наши слова не расходятся с делом». Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

«Поэтому в столь сложной ситуации мы не получали ни от России, ни от Ирана никаких месседжей, связанных с нашей позицией. Наша позиция предельно проста. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность любого государства, и это - фундаментальная позиция. Да, это исходило из нашей собственной проблемы, так как наша территориальная целостность была нарушена, мы занимаем эту позицию и после восстановления территориальной целостности, потому что территориальная целостность страны не может быть нарушена с применением силы, это - нарушение международного права. Такая позиция может кому-то нравиться, кому-то нет, но они обязаны учитывать это. Вкратце хочу сказать, что у нас нет ничего такого, что бы вызывало озабоченность в связи с региональным развитием», - сказал глава государства.