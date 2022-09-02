В Армении поразились качеством построенной Азербайджаном дороги

В армянской газете «Грапарак» накануне была опубликована статья посетившего Карабах ский регион Азербайджана журналиста Ваге Макаряна, где он не скрывает восхищения дорогой, построенной Азербайджаном в объезд города Лачин.

Азербайджанцы «перепахали горы, построили тоннели и мосты за несколько месяцев, проложив блестящую дорогу, соответствующую всем мировым стандартам, с необходимой качественной разметкой, боковыми ограждениями и светоотражателями», пишет Макарян.

«Начиная с определенного участка, на дороге встречались автомобили с азербайджанскими номерами, и мы поняли, что армяне просто гости на этой дороге, это не наша дорога, это всего лишь проявление доброй воли со стороны соседнего государства», - отмечает он.

Говоря о качестве армянского участка дороги, журналист сообщил, что этот участок не идет ни в какое сравнение с дорогой, которую построило правительство Азербайджана.