Офис Зеленского: сроки окончания войны будет определять Украина
Сроки окончания войны будет определять только Украина, постепенно освобождая захваченные россиянами территории, сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершена в сроки", "Запад отдаляет окончание СВО". Кажется, они ничего так и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории", - приводят украинские СМИ слова Подоляка.
Подоляк отметил, что только Украина будет определять будущий объем выплат Россией репараций.