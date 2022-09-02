Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан действуют как единая команда

«Турция является нашим союзником. Турция на глобальном уровне является сильным государством, и, конечно, подписанная нами в минувшем году декларация о союзничестве – очень важный фактор для региональной стабильности». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

«По окончании Второй Карабахской войны, в которой Турция оказала Азербайджану как политическую, так и моральную поддержку, наши отношения еще более упрочились. Так что это очень важный фактор. Турция и Азербайджан, можно сказать, действуют как единая команда во многих региональных вопросах. Это тоже должно учитываться всеми», - отметил глава государства.