Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал видеосообщение, в котором поделился мыслями о том, что стал главным «долгожителем» среди глав субъектов. Он занимает пост главы Чечни уже 15 лет. На этом фоне он сказал, что его «время пришло, пока не выгнали», пишут российские СМИ.

Глава Чечни заявил, что его молодость ушла и «мы постараемся, чтобы вовремя уйти». «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», - прокомментировал он свой ролик в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров привел в пример чеченскую пословицу. «У нас на Кавказе говорят, каким бы ни был гость долгожданным, приятно, когда он вовремя уезжает», - сказал он, намекнув на скорую отставку.

Российские СМИ напоминают, что похожие заявления Рамзан Кадыров делал в ноябре 2017 года и феврале 2016 года. Тогда он говорил, что для него пришло время оставить пост главы республики. Рамзан Кадыров руководит Чечней уже 15 лет. Сейчас в России нет ограничений по срокам нахождения на постах глав региона.