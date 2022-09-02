Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:48

Не проходит и недели, чтобы США не сообщали о все новой помощи Украине. Недавно в день Независимости этой страны США пообещали выделить Киеву 3 миллиарда долларов. Но президент США Джо Байден на этом не останавливается и теперь просит Конгресс утвердить новый пакет военной и экономической помощи Украине в размере 13.7 миллиарда долларов.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, 11.7 миллиарда пойдут непосредственно «на помощь в сфере безопасности» (читай - на военные поставки) и 2 миллиарда на помощь в преодолении последствий вооруженного конфликта для внутреннего энергоснабжения. Предполагается, что эта помощь покроет основные военные и экономические потребности Украины в течение первых трех месяцев нового финансового года в США, который начинается 30 сентября. Помощь в размере 40 миллиардов, которую ранее утвердил Конгресс, должна была продолжаться до 1 сентября, и три четверти ее уже были израсходованы. Байден просит деньги не только для Украины. Около 15 миллиардов разными частями должны пойти на разработку новых вакцин против ковида и других заболеваний, 4.5 миллиарда на борьбу с оспой обязьян, 6.5 миллиарда для преодоления природных катаклизмов. Но даже на фоне этих ассигнований видно, какое приоритетное значение администрация Байдена уделяет продолжению военной помощи Украине. А ведь еще месяц-два назад в крупнейших американских СМИ нередко публиковались мнения о том, что Америка, как и Западная Европа, скоро начнут уставать от войны и потребуют от президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

Сейчас со все возрастающей силой звучат иные голоса - тех, кто критикует Байдена в том, что он занимает слишком осторожную позицию. Она, как пишет колумнист The Washington Post Джош Рогин, «состоит в том, чтобы дать Украине достаточно оружия для cохранения паритета на поле боя, но не для победы». А в последние дни дискуссия о том, какую стратегию должен занять Вашингтон, сфокусировалась на одном, возможно, самом важном аспекте. «Почему Вашингтон должен предоставить Украине системы ATACMS» - под таким заголовком два крупных военных эксперта - Райан Бробст и Брэдли Боуман публикуют на сайте defensenews свое мнение. Речь идет о так называемых Army Tactical Missile System – системах, которые используют снаряды, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. До сего времени Украина чрезвычайно успешно использует ракетные системы залпового огня HIMARS, которые уже внесли существенные коррективы на поле боя. Но дальность их стрельбы ограничена 80 километрами. «Использование ATACMS, - пишут эксперты, - позволит Киеву поражать важные логистические цели в глубине обороны России». Отмечается обеспокоенность тех, кто полагает, что предоставление такого оружия может спровоцировать эскалацию со стороны России, но, по мнению авторов статьи, этот риск преувеличен. Кроме того, он может быть сведен к нулю, если от Киева потребуют использовать эти системы для поражения лишь целей на территории Украины, в том числе в Донбассе и Крыму. Эксперты также отмечают, что дальнобойные снаряды могут быть использованы уже поставленными в Украину системами HIMARS, но их боеголовка в 2.5 раза мощнее, чем у тех снарядов, которые сейчас используют ВСУ.