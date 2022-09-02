Геополитические соперники США медленно объединяются против Вашингтона, говорится в аналитической колонке Bloomberg, уточняя, что речь идет о противостоянии США со стороны Ирана, Китая и России.

Агентство отмечает, что Россия и Китай провозгласили стратегическое партнерство «без ограничений» незадолго до «начала военной операции». Иран оказывает военную помощь президенту РФ Владимиру Путину, утверждает агентство.

Также у Пекина и Тегерана есть свои собственные стратегические отношения, которые складываются уже несколько десятилетий, отмечает издание. При этом Bloomberg подчеркивает, что эти страны не взяли на себя никаких официальных публичных обязательств защищать друг друга.

Вашингтон пока не сталкивается с полноценным альянсом враждебных держав, отмечает агентство. Однако Иран, Китай и РФ все больше объединяются в своей враждебности к США, заявляет Bloomberg.