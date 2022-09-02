Ильхам Алиев: Мы потеряли деньги, но не так много...

«Бытует такое общее мнение: высокие цены на нефть приносят экспортерам огромные сверхприбыли. Да, это так. Наши доходы выросли. В то же время мы потеряли деньги на рынках капитала, так как средства нашего Государственного нефтяного фонда размещены в различных инструментах. Произошло падение рынка капитала. Поэтому мы, как и другие суверенные фонды, потеряли деньги, но не так много. Некоторые суверенные фонды потеряли средства на сумму более 100 миллиардов долларов. Мы потеряли 2-3 миллиарда долларов» . Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore, отвечая на вопрос журналиста, что сегодня Азербайджан получает большой доход от энергоресурсов.

Ильхам Алиев отметил, что «независимо от диверсификации нашего экспорта, ненефтяной и негазовый экспорт не будет соответствовать экспорту нефти и газа, так как экспорт нефти и газа растет. К примеру, в минувшем году мы экспортировали в Италию природный газ на сумму 9,6 миллиарда, а за 7 месяцев нынешнего года – 11 миллиардов долларов. Цены на газ упали. Так что диверсификация не является статистикой, которая находит отражение в нашем валовом внутреннем продукте, она означает обеспечение рабочих мест и создание хороших условий жизни для нашего народа. К примеру, что можно увидеть, если обратить внимание на наш валовой внутренний продукт за шесть месяцев нынешнего года? Валовой внутренний продукт увеличился на 6,2 процента, в неэнергетическом секторе, можно сказать, на 10 процентов, а в неэнергетической промышленности - более чем на 11 процентов, неэнергетический экспорт вырос на 25 процентов. То есть это свидетельствует о том, что рост налицо, но этого недостаточно. Поэтому мы нуждаемся в еще больших реформах, еще большем инвестировании неэнергетического сектора, а для этого, конечно, - в бизнес-среде. Подвижки в этом деле, конечно, есть», - сказал глава азербайджанского государства.