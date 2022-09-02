На аэродроме захваченного с марта этого года российской армией Мелитополя Запорожской области Украины раздались взрывы. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

В сообщении Федорова говорится о пяти "громких взрывах" на захваченном... аэродроме Мелитополя, где российские военные "определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику. Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их попытки в густой черный дым".