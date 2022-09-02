Серия взрывов в Мелитополе и Севастополе: украинские партизаны? видео
На аэродроме захваченного с марта этого года российской армией Мелитополя Запорожской области Украины раздались взрывы. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
В сообщении Федорова говорится о пяти "громких взрывах" на захваченном... аэродроме Мелитополя, где российские военные "определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику. Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их попытки в густой черный дым".
Кроме того, в центре Севастополя также прогремела серия взрывов. В городе заметили дым.
Местные Telegram-каналы сообщили об "очень сильных хлопках... несколько штук".